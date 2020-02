Moordmakelaar van Ridouan Taghi werkte voor RTL/Videoland.

Een van de vermoede moordmakelaars van Ridouan Taghi werkte aan een televisieprogramma voor RTL/Videoland. RTL had hem gekozen omdat hij veel wist van de onderwereld. Dat schrijft NRC.

Het gaat om Delano R., alias Keylow. Hij is de oprichter van de Haagse straatbende Crips en motorclub Caloh Wagoh. Justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Delano R. was door productiemaatschappij Vice Studios ingehuurd als presentator, zo bevestigen woordvoerders van Vice en RTL in reactie op vragen van NRC.

De opnames van het programma, met als werktitel ‘Nieuwe Penoze’, waren in volle gang toen R. eind 2018 werd aangehouden. In de zomer van 2018 werden leden van zijn motorclub, Caloh Wagoh, al in verband gebracht met een liquidatie en aanslagen op dagblad De Telegraaf en weekblad Panorama.