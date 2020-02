Wonderen bestaan, zegt 63 procent van Nederlanders

De meeste van ons geloven in wonderen. Niet per se in god en zeker niet in een kerk, maar wel in wonderen. Omroep KRO-NCRV en Museum Catharijneconvent in Utrecht lieten het geloof in wonderen onderzoeken. Wat help: miljoenen landgenoten menen al een wonder te hebben meegemaakt. Op basis van tweeduizend deelnemers, concluderen de onderzoekers dat 3,1 miljoen Nederlanders iets hebben meegemaakt dat zij als wonderlijk bestempelen. Dan gaat het over een onverklaarbare genezing, het zien van een engel of een bijzondere redding uit een penibele situatie. Slechts zes procent van de Nederlanders verbindt een wonder aan religie, de meeste mensen noemen het iets dat de wetenschap niet kan verklaren.

“Mijn vrouw kon niet zwanger worden en uiteindelijk is dit toch gebeurd”

“Een familielid is op wonderbaarlijke wijze genezen van een chronische ziekte tijdens een

gebedsgenezingsdienst.”