Tweede patiënt met coronavirus overleden in Italië

In Italië is een tweede patiënt overleden met het nieuwe coronavirus. Het gaat om een vrouw in de noordelijke regio Lombardije, bericht persbureau ANSA zaterdag. Een dag eerder was de dood gemeld van een 77-jarige man die het virus had opgelopen.

De uitbraak van het virus heeft geleid tot onrust in het noorden van Italië. Persbureau ANSA berichtte vrijdag dat inwoners in meerdere plaatsen in Lombardije, waar zestien besmettingen zijn gemeld, opdracht hebben gekregen thuis te blijven en contact met anderen te mijden.

In de plaats Codogno waren de straten zaterdag uitgestorven. Op een bordje bij de spoedeisende hulp stond "geen toegang" en in het centrum waren alleen een bakker en een apotheek open. Andere winkels bleven dicht.

Burgemeester Francesco Passerini van het plaatsje met 15.000 inwoners zegt dat de bevolking "extreem bezorgd" is over de verspreiding van de ziekte.