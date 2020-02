Derde dode door coronavirus in Italië, 130 mensen besmet

In Italië is een derde persoon overleden aan het nieuwe coronavirus. Dat maakten de autoriteiten zondag bekend. In totaal zijn in het noorden van Italië ruim 130 mensen besmet geraakt met het virus, dat eind vorig jaar voor het eerst uitbrak in de Chinese provincie Hubei. Italië is van alle Europese landen het hardst getroffen.

Door het virus zitten meerdere dorpen in het noorden van Italië slot. De regering kondigde zondag speciale maatregelen aan, die verspreiding van het virus moeten voorkomen.