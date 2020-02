‘Vegaburgers bevatten veel zout’

Vegaburgers bevatten gemiddeld 1,4 gram zout per ons. Dat zegt de Consumentenbond, die zestien van deze vleesvervangers onderzocht. Het percentage past niet in de schijf van vijf van het Voedingscentrum, aldus de bond. Daarin staat volgens haar dat in een vleesvervanger maximaal 1,1 gram zout per 100 gram mag zitten. Vleesburgers bevatten overigens gemiddeld net zoveel zout.

Veel vegaburgers bevatten wel aanzienlijk minder vet dan vleesburgers. In een burger van echt gehakt zit zo’n 18 procent vet, waarvan 7,5 procent verzadigd vet. Een vegaburger is met gemiddeld 10 procent een stuk minder vet en slechts 2,5 procent is daarvan verzadigd. Dat komt doordat er meestal zonnebloemolie is gebruikt. Toch zijn er vegaburgers die door het gebruik van kokosolie juist weer meer vet bevatten dan echt vlees.

Vegaburgers bevatten volgens de bond gemiddeld zo’n 17 gram eiwit per 100 gram en dat is "ongeveer evenveel als een hamburger van rundvlees".

Voor het onderzoek proefden 65 consumenten de vegaburgers.Voor de smaak gaven ze cijfers van 3,1 tot 7,1. Vleesvervangers zijn enorm in opmars, door de aandacht voor dierenleed en de schade door de vleesproductie aan het milieu. Supermarkten bieden een steeds ruimer assortiment aan.