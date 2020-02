Nu ook coronageval in Zuid-Italië

In Zuid-Italië is een eerste geval van het coronavirus gemeld. Het gaat om een vrouw uit de Noord-Italiaanse stad Bergamo. Autoriteiten in de Siciliaanse stad Palermo zeiden dat ze positief testte op het virus. Ze is in een ziekenhuis opgenomen met griepverschijnselen en in quarantaine geplaatst. De uitbraak van het coronavirus in Italië is vooral in het noorden van het land, in de regio's Lombardije en Veneto. Zeven mensen zijn daar aan het virus overleden. Meer dan tweehonderd Italianen zijn besmet geraakt.