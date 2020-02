Psychiater pleit voor ouderwetse vaders: ‘Een vader moet flink zijn. Niet huilen’

De wereld gaat aan softe mannen ten onder, meent emeritus hoogleraar psychiatrie Frank Koerselman. Volgens hem gaat veel in de wereld en in het leven mis omdat de rol van de strenge man is verwaterd. Ontvadering heet Koerselmans nieuwe boek. Daarin analyseert hij de gevolgen voor gezin en samenleving van het einde van de mannelijke autoriteit.

In NRC ligt hij zijn overtuigingen toe. „Een man moet flink zijn. Een váder moet flink zijn. Wat op het ogenblik helemaal weg is, is de norm van flink zijn, van niet zeuren, niet klagen, niet bij het minste of geringste getraumatiseerd zijn, niet meteen eisen stellen, niet meteen op je rechten staan. Het lijkt me goed dat die moraal weer terugkomt.”

“Een vader moet sturen en als hij dat niet doet, en de moeder doet het ook niet, want ze werkt buitenshuis, of ze zegt zoals Merkel dat alles goed is, wat hou je dan over? De kinderen. Dat is wat je ziet: een samenleving van zichzelf besturende kinderen.”

Het geldt ook voor de politiek. De Nederlandse politiek bestaat uit watjes. „Laat ik het zo zeggen: ik zie in de Nederlandse politiek geen vaderfiguur. Bovendien, men wíl geen vaderfiguur meer zijn. Iedereen wil hip zijn en jong doen, en zit op de hurken om maar niet volwassen te lijken.”