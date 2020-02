‘Gemiddelde wachttijd ziekenhuis in 2019 gestegen’

De gemiddelde wachttijd voor het eerste consult in het ziekenhuis is in 2019 met 8 procent gestegen naar 4,3 weken. Dat meldt het blad Zorgvisie, dat onderzoek deed samen met zorgdatabedrijf Mediquest. De stijging is vergeleken met 2018. Bij 68 ziekenhuislocaties stegen de wachttijden, bij 28 daalden ze en bij vier bleven ze gelijk.

De ziekenhuizen met de langste wachttijden bevonden zich vorig jaar in Leidschendam, Den Haag (beide vestigingen van Haaglanden Medisch Centrum) en Tilburg (twee vestigingen van Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis). Ook voor het Martini Ziekenhuis in Groningen moest de patiënt geduld hebben.

Patiënten moesten vorig jaar gemiddeld 7,8 weken wachten tot ze in HMC Antoniushove in Leidschendam terecht konden voor hun eerste consult. Die periode gold ook voor de poli van ETZ Elisabeth in Tilburg. Bij het Martini Ziekenhuis duurde het gemiddeld 7,5 weken. HMC Westeinde (Den Haag) en ETZ TweeSteden (Tilburg) staan op de vierde en vijfde plaats met 7,3 en 7,2 weken.

De ziekenhuizen met de kortste wachttijden, minder dan drie weken, waren vorig jaar het Zuyderland Medisch Centrum (Sittard-Geleen), het Spaarne Gasthuis (Haarlem) en het Zuyderland Medisch Centrum (Heerlen).