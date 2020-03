Frankrijk doet zoenen in de ban vanwege coronavirus

De Franse minister Olivier Véran van Volksgezondheid roept zijn landgenoten op te stoppen met elkaar te kussen of wang-tot-wang omhelzingen te geven als wijze van begroeting. Het is een van de maatregelen om verspreiding van het nieuwe coronavirus in het land te voorkomen. Eerder werd al opgeroepen elkaar niet meer de hand te schudden. "We adviseren de vermindering van sociale contacten van fysieke aard", aldus de minister tijdens een persconferentie. Daaronder schaart hij dit soort begroetingen. De Frans regering heeft de halve marathon van Parijs, die zondag zou worden gehouden, afgelast. Ook indoorbijeenkomsten met meer dan 5.000 mensen zijn verboden. Het aantal besmettingen met het coronavirus in Frankrijk is zaterdag gestegen naar honderd. Een dag eerder lag dat op 73. Twee mensen zijn tot nu toe als gevolg van het virus overleden.