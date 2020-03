Australische zomers duren maand langer dan vroeger

Het Australische klimaat is de afgelopen decennia zo drastisch veranderd, dat de zomers tegenwoordig een maand langer duren dan in de jaren 50. De winters zijn juist korter geworden: tegenwoordig zijn er 23 dagen met winterse temperaturen minder dan in de jaren 50, zo heeft de denktank Australia Institute berekend. Hoewel een langere zomer veel mensen aangenaam in de oren zal klinken, zijn de hogere temperaturen voor Australië zeer problematisch. Met langere zomers is er meer kans op hitte en droogte. Daardoor neemt ook het risico op bosbranden toe. Australië kampte de afgelopen maanden met uitzonderlijk hevige natuurbranden. Tegen de 12 miljoen hectare werd in de as gelegd, 33 mensen kwamen om het leven. Volgens schattingen van natuurbeschermers zijn een miljard inheemse dieren gedood en meer dan 2500 huizen vernietigd. De onderzoekers wijzen erop dat extreme hitte ook gevaarlijk is voor kleine kinderen en ouderen. Door hoge temperaturen overlijden volgens hen meer mensen in Australië dan door alle andere natuurverschijnselen bij elkaar opgeteld.