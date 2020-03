Eerste bussen Vindicat aangekomen in Groningen

De eerste bussen met Vindicat-leden zijn aangekomen bij sportcentrum Kardinge, de voorlichtingslocatie van de GGD in Groningen. De ongeveer negenhonderd Groningse studenten waren op op skivakantie in een corona-risicogebied in Sestriere in Italië. De GGD gaat hen zaterdag vertellen waar ze op moeten letten en doen een eerste check of er studenten zijn die ziek zijn geworden tijdens de busreis. De studenten vertrokken om de gemoederen te bedaren een dag eerder dan gepland. Met ongeveer veertien bussen vertrokken ze vrijdag in twee clusters. Niet iedereen komt met de bus terug, want een aantal groepsleden is op eigen gelegenheid. Als er zieke studenten zijn met klachten die voldoen aan het coronavirus, neemt de GGD direct een test af. Als er geen zieken zijn, reizen de studenten na het bezoek aan de voorlichtingslocatie door naar huis. De groep vertrok vorige week zaterdag "na overleg met experts", toen in de omgeving van het reisdoel al diverse coronabesmettingen waren. Dinsdag volgde het aangescherpte advies om het noorden van Italië alleen te bezoeken als dat echt nodig is. Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat er studenten besmet zijn.