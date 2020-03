Een op de drie Britse jongens vindt dat meisjes niet evenveel recht hebben op onderwijs als zij

Een aanzienlijk deel van de jongens in het Verenigd Koninkrijk vindt dat onderwijs een mensenrecht is, tenzij je een meisje bent of een vluchteling.

Dat blijkt uit onderzoek van welzijnsorganisatie Theirworld, waar The Independent over schrijft. Van de ondervraagde 16- tot 18-jarige jongens zegt slechts 62 procent ervan overtuigd te zijn dat meisjes en jongens hetzelfde recht hebben op onderwijs. Van de totale groep ondervraagden zegt 89 procent dat onderwijs een basaal mensenrecht is, maar slechts 44 procent vindt dat dat ook geldt voor vluchtelingen.

Jonge vrouwen denken daar anders over volgens de studie. Ongeveer 90 procent van de 16- tot 18-jarige meisjes vindt dat ze hetzelfde recht hebben op onderwijs als jongens en 62 procent vindt dat dit ook voor vluchtelingen zo is.

Voorzitter van Theirworld Sarah Brown noemt de uitkomsten schokkend. “Het is een schok dat we juist onder jonge mensen nog zoveel discriminatie tegenkomen, zeker met zo’n sterk verschil tussen jongens en meisjes,” klinkt het.

Het zijn resultaten uit het Verenigd Koninkrijk, doorgaans een stukje conservatiever dan een land als Nederland. Bovendien is veel afhankelijk van hoe de vragen precies gesteld zijn, maar toch zijn het schokkende uitkomsten.