Het aantal vastgestelde besmettingen met het nieuwe coronavirus in Nederland is gestegen naar 321. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte het nieuwe cijfer maandag bekend. Van de GGD'en heeft het instituut maandag 56 nieuwe meldingen binnengekregen. In Noord-Brabant hebben de meeste mensen het virus opgelopen: 134. Utrecht volgt met 52 patiënten.