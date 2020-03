‘Maar weinig senioren angstig door coronavirus’

Bijna een op de twintig senioren (4 procent) is bang om het nieuwe coronavirus op te lopen. Ze noemen vooral hun eigen, vaak broze gezondheid als reden. Een ruime meerderheid (58 procent) is niet bang besmet te raken. Veel van hen denken dat het vergelijkbaar is met een gewone griep. Dat meldt seniorenorganisatie KBO-PCOB op basis van een eigen onderzoek onder 1200 mensen van gemiddeld 74 jaar. De helft van hen (51 procent) vermijdt drukke plekken om besmetting te voorkomen. Zwakkere en oudere senioren en (chronisch) zieken lopen het meeste gevaar, vinden vrijwel alle (96 procent) ondervraagden. Een op de drie neemt zelf extra maatregelen, zoals vaker en grondiger handen wassen. "Nederlanders zijn nuchter en ouderen zijn rustig, dat zijn goede eigenschappen", aldus directeur Manon Vanderkaa van de ouderenorganisatie. "Toch maken we ons als organisatie ook zorgen, want ondanks de druk op ziekenhuizen, verplegend personeel en huisartsen, moet de reguliere zorg die kwetsbare ouderen nodig hebben gegarandeerd blijven."