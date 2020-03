Met een privéjet naar je bunker: wat de superrijken doen tegen corona

Gewone stervelingen wassen hun handen beter, niezen in hun elleboog en halen misschien een extra zak spaghetti in huis. Als de overheid het adviseert, zullen ze ook nog binnenblijven. Maar de superrijken gaan een flinke stap verder om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Ze charteren een privéjet en vliegen naar hun afgelegen vakantiehuizen of speciale bunkers, schrijft The Guardian. Daarbij nemen ze zelf artsen en verpleegkundigen mee om hen bij een eventuele besmetting te kunnen behandelen.

Adam Twidell, baas van boekingsdienst voor privévliegtuigen PrivateFly, maakt overuren. Zijn bedrijf signaleert een enorme toename van het aantal boekingen, vooral van welgestelden die een evacuatievlucht willen naar huis, maar geen gewoon vliegtuig meer kunnen nemen.

Sommige superrijken hebben een speciale bunker aangeschaft bij de Vivos Group. Dit bedrijf biedt in de VS peperdure, ondergrondse appartementen aan waar je kunt schuilen in geval van een kernoorlog of andere catastrofe. Kennelijk zien sommigen het coronavirus als een ramp van dergelijk formaat, want directeur Robert Vicino merkt een sterke toename in het aantal aanvragen en verkopen.