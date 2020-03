Chelsea Manning vrijgelaten

Oud-legeranalist Chelsea Manning is vrijgelaten. Een Amerikaanse rechter in Alexandria heeft daar opdracht toe gegeven omdat "haar getuigenis niet langer nodig is". Eerder deze week deed Manning volgens haar advocaten een zelfmoordpoging, maar die mislukte. Manning zat sinds mei vorig jaar vast omdat ze weigerde te getuigen in een rechtszaak tegen oprichter Julian Assange van klokkenluiderssite WikiLeaks. De klokkenluider, die als man leefde vóór haar geslachtsveranderende operatie en Bradley heette met haar voornaam, had Wikileaks in 2010 honderdduizenden geheime militaire documenten verstrekt. Het gaat daarbij om Amerikaanse militaire operaties en oorlogsmisdaden in Irak en Afghanistan. Manning zat eerder ook al zeven jaar vast vanwege het lekken van de documenten aan Wikileaks. Ze was eigenlijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 35 jaar, maar kwam eerder vrij door toedoen van president Barack Obama.