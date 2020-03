Duits coronavaccin nooit exclusief voor de VS: “Middel beschikbaar voor hele wereld”

Donald Trump bood naar verluidt een miljard dollar om een Duits bedrijf over te nemen dat werkt aan een coronavaccin, zodat het middel exclusief verkrijgbaar zou zijn voor de VS. Dat gaat niet gebeuren, liet de Duitse Gezondheidsminister Jens Spahn gisteravond weten aan de ZDF.

“Als CureVac erin slaagt een vaccin te ontwikkelen tegen het nieuwe coronavirus, dan zal dat beschikbaar zijn voor de hele wereld, niet voor landen afzonderlijk’’, zei de minister.

Volgens het Duitse Welt am Sonntag wilde de Amerikaanse president de Duitse wetenschappers voor veel geld naar de VS halen, zodat hij de exclusieve rechten over het vaccin zou krijgen. “Trump doet er alles aan om een ​​vaccin voor de Verenigde Staten te krijgen. Maar alleen bedoeld voor de Amerikanen,” klinkt het.

De belangrijkste investeerder in CureVac, de Duitse miljardair Dietmar Hopp, reageerde tegen de Frankfurter Allgemeine Zeitung: “Als we erin slagen een effectief vaccin tegen het nieuwe coronavirus te ontwikkelen, hopelijk gebeurt dat snel, dan zal dat vaccin niet alleen mensen in de regio, Duitsland of Europa bereiken, kunnen helpen en beschermen – maar solidair over de hele wereld.’’