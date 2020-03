De droevige tol van corona: lange colonne legertrucks voert doden af in Italië

In het Italiaanse Bergamo worden de doden allang niet meer in deftige wagens weggebracht. Een lange stoet van zeker dertig legertrucks reed door de stad om doodskisten af te voeren naar crematoria elders in het land. Het is het droevige gevolg van de coronacrisis.

Bergamo behoort tot de zwaarst getroffen plaatsen in Italië. De stad ligt midden in de regio Lombardije, waar bijna de helft van de 30.000 besmettingen in het land is vastgesteld. In de afgelopen 24 uur stierven er zeker 319 mensen. De crematoria in de regio kunnen het aantal doden niet meer aan.

Daarom werden gisteren dertig legertrucks ingezet om zo’n 70 doodskisten te vervoeren naar onder meer Modena, Parma en Piacenza. Na de crematie wordt de as direct teruggebracht naar Bergamo.