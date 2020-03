COVIDIOT trending op Twitter: “Klappen voor de zorg en dan naar de markt gaan”

Voor de verandering is het de verstandige Nederlander die zich roert op Twitter. Onder de hashtag #COVIDIOT roepen mensen massaal op om vooral thuis te blijven of in elk geval niet naar drukke plekken als het strand, het park of de speeltuin te gaan.

Covidiot moet het woord van het jaar worden, klinkt het.

Nooit gedacht dat de mensheid ten onder zou gaan door Henk die vandaag de dag toch nog even dat blikkie verf bij de Gamma gaat halen en Ingrid die na een strandwandeling in de rij gaat staan bij de visboer voor een lekkerbekkie#ikblijfthuis#blijfbinnen#lockdownnl#COVID19NL — 𝑸𝒖𝒆𝒆𝒏 𝑫. 💖 👸 🚜 🧻 (@DavinaSteinweg) March 22, 2020

❗️OPROEP❗️



Willen alle mensen die zich niet aan de maatregelen houden svp een verklaring tekenen dat ze afzien van medische hulp als ze besmet raken? Dat zou de zorg enorm ontlasten.



Namens alle verstandige mensen in Nederland,



dank u wel!#COVIDIOT #blijfthuis pic.twitter.com/Z1slvJsDx5 — 🌍Zonderhokje (@zonderhokje) March 22, 2020

#COVIDIOT dit is vooral lastig voor sommige mannen dat snap ik, maar ik probeer het toch uit te leggen : 14 cm is geen 30 cm. dus 50 cm is ook geen 150 cm, 150 cm is de afstand geen 50… — Rico Loco (@ElricolocoLoco) March 22, 2020

Nu al op de nominatie voor het woord van het jaar … #covidiot pic.twitter.com/zUau7gb8nX — Denis Doeland (@denisdoeland) March 22, 2020

Voor de mensen die het nog niet begrijpen, lees de volgende informatie. Misschien dat er een paar #COVIDIOT mensen op andere gedachten gebracht kunnen worden. #CoronaVirushttps://t.co/0oVKz0psxx — Rob van Bilsen (@rvbilsen) March 22, 2020