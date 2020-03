Beelden gaan de wereld over: zo zie je eruit na vele lange diensten op de Italiaanse ic

Italiaanse verplegers en verpleegsters plaatsen selfies op social media na een lange dienst op de intensive care. Hun gezicht is beschadigd door de veiligheidsbril en het mondkapje dat ze moeten dragen om zichzelf te beschermen tegen het coronavirus. Ook zien ze er uitgeput uit.

Het is de tol van heel lang, heel hard werken.

“Ik ben bang”, schrijft de Milanese verpleegster Alessia Bonari bij haar foto. “Bang dat mijn mondkapje niet goed aansluit, of dat ik me per ongeluk toch heb aangeraakt met vuile handschoenen.” Ze kreeg meer dan een miljoen likes en collega’s volgden haar voorbeeld.

These are the faces of some of the Italian nurses after 13 long hours of work in intensive care. Much tiredness, fear and concern in addition to the brands, injuries and heat caused by protective Equipment. Stay Strong 🇮🇹#andratuttobene @pontecorvoste pic.twitter.com/2EaaLzsqGH — Hassan Ali (@Ali_hassan4045) March 22, 2020

In de reacties tonen mensen respect en dankbaarheid. “Niet alle superhelden dragen een cape”, schrijft iemand. Een ander reageert: “Bedankt voor al jullie harde werk en sorry voor al die idioten die denken dat het oké is om gewoon je normale leven door te leiden.”