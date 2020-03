We zijn niet alleen: 1 miljard mensen zitten thuis

We zijn trots dat we zo goed kunnen thuisblijven. Maar de 17 miljoen Nederlanders zijn niet de enigen die dat lukt. Er zitten volgens AFP een miljard mensen gedwongen thuis, te wachten. Tot het over is, of zoiets. Het gaat om inwoners van zo’n vijftig landen en gebieden, aldus een telling door het AFP. Minstens 34 landen of gebieden hebben een uitgaansverbod ingevoerd. Het gaat daarbij om ruim 659 miljoen mensen. Hieronder vallen onder meer Frankrijk, Italië, Argentinië, de Amerikaanse staat Californië en Irak.

Sinds vandaag is ook Engeland daarbij. Gisteren mocht nog bijna alles, vandaag zijn drie mensen een gevaarlijke samenscholing. Twee is het maximum.

Tot nu toe heeft het covid-19 nog niet tegen gehouden. In 5 dagen ging het aantal besmettingen van 200,000 naar 380.000