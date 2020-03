Uitspraak in Baudet-rechtszaak tegen tv-programma Buitenhof

De rechtbank in Lelystad doet woensdag uitspraak in een door politicus Thierry Baudet aangespannen kort geding tegen de VPRO. Baudet was het niet eens met een uitspraak van presentatrice Natalie Righton in het tv-programma Buitenhof en stapte naar de rechter toen de VPRO aangaf niet te rectificeren.

Righton zei dat de FvD-voorman had gezegd "dat hij denkt dat de Europese Unie een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse immigranten". Volgens Baudet heeft hij dat niet zo gezegd, maar de VPRO stelt dat dit een parafrase is.

De advocaat van Baudet zei tijdens de behandeling van de zaak twee weken geleden dat het tv-programma veel te ver was gegaan "door zijn cliënt woorden in de mond te leggen. Het programma pleegde zo karaktermoord op de politicus". "De VPRO heeft schade aangericht en handelde bewust. Alle fatsoensnormen zijn overtreden."

De advocaat van de omroep stelt echter dat media die Baudet herinneren aan uitspraken die hem niet uitkomen, worden aangevallen. "Baudet wil dat Buitenhof verklaart dat de politicus geen racist is. Dat gaat verder dan een rectificatie. Dat is gelijk aan het opdringen van een mening", zei de advocaat van de omroep.