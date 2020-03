“Fries ambulancepersoneel schrok zich rot in Brabant”

Afgelopen weekend haalden Friese ambulanceverpleegkundigen zo’n 40 coronapatiënten op in Noord-Brabant. Ze zijn zich rot geschrokken, schrijft de Leeuwarder Courant.

“Iedereen die terugkwam, zei: in Friesland onderschatten we de situatie enorm’’, aldus directeur Sietze Kijlstra van Kijlstra Ambulancezorg in Drachten. “De schrik was heel groot.’’

Kijlstra gaat verder: “Terwijl ze toch echt wel wat gewend zijn. De massaliteit, de ernst, de vermoeidheid van de verpleegkundigen en artsen in Brabant…dat alles heeft diepe indruk gemaakt. Ze willen eigenlijk maar één boodschap afgeven: houd afstand, blijf binnen.’’

Het maakt duidelijk hoe mensen de ernst van deze crisis pas ten volle beseffen als het heel dichtbij komt, als ze het echt met eigen ogen zien. Ook merk je dat corona het beste en het slechtste in mensen naar boven haalt: Kijlstra deed een oproep voor vrijwilligers en had in no time meer mensen dan nodig. Van de andere kant laten Friezen op social media weten dat ze bang zijn dat er straks niet genoeg bedden zijn voor de inwoners van Friesland.