Half miljoen mondkapjes aangekomen in Nederland

Een half miljoen mondkapjes en een partij beschermende kleding die door de Jack Ma Foundation en Alibaba Foundation gedoneerd zijn aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn in Nederland aangekomen, meldt PostNL.

Het is een van de zendingen vanuit de foundations naar de door coronavirus getroffen Europese landen. De materialen worden door het ministerie van VWS in ontvangst genomen en worden in samenwerking met het postbedrijf over de verschillende zorginstellingen in ons land verdeeld.

De Alibaba Foundation en de Jack Ma Foundation, die is vernoemd naar de oprichter, beloofden eerder 2 miljoen maskers en andere medische benodigdheden aan Europa te doneren om de coronacrisis aan te pakken. Deze zending is onderdeel van dat programma.