Deze vijf fases van rouw maak je ook in de coronacrisis door

De coronapandemie die momenteel over de wereld woedt, maakt allerlei emoties los. Zoals je bij jezelf merkt, verlopen je gevoelens in fases: eerst was je laconiek, toen bang en nu misschien berustend.

De cyclus lijkt verdacht veel op de vijf fases van rouw die mensen doormaken bij trauma of verlies. Zelfs op ‘kleine’ gebeurtenissen als een verhuizing of ontslag zijn deze fases vaak van toepassing. In de huidige crisis doorloop je deze stadia mogelijk, omdat er zoveel mensen ziek zijn of omdat het leven zoals je dat gewend was er (even) niet meer is.