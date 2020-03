Coronamaatregelen in Duitsland zeker tot 20 april

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in Duitsland blijven zeker tot 20 april van kracht. Dat zei de kabinetschef van bonskanselier Angela Merkel zaterdag in een interview met de krant Der Tagesspiegel. Volgens het Robert Koch Instituut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, zijn er in Duitsland 48.582 besmettingsgevallen bekend, een toename met 6294 in een dag tijd. Zeker 325 mensen zijn bezweken aan het longvirus. In de strijd tegen de ziekte zijn scholen, winkels, restaurants, speeltuinen en sportaccommodaties gesloten. Veel bedrijven hebben personeel naar huis gestuurd en de productie stilgelegd. Merkel sprak haar waardering uit voor hoe haar landgenoten omgaan met de beperkingen. "Wanneer ik vandaag de dag zie hoe bijna iedereen zijn gedrag heeft veranderd, hoe de overgrote meerderheid van u echt onnodige contacten vermijdt, juist omdat die een infectierisico met zich meedragen, kan ik u alleen maar zeggen: 'dank u, dank u uit de grond van mijn hart.'"