In een woning in Etten-Leur (Noord-Brabant) zijn zaterdag meerdere dode mensen gevonden. Wat er precies is gebeurd in het huis aan de Dasseburcht is nog onduidelijk. De politie doet daar onderzoek naar, laat een woordvoerster weten.

De politie doet ter plaatse onderzoek. De straat en het pleintje waar de woning aan ligt zijn volledig afgezet. Rondom de woning zijn scherm neergezet.

De ontdekking werd even na 18.00 uur gedaan.