Familiedrama Etten-Leur: politie zoekt vader en verspreidt zijn foto

In verband met de vier doden die zaterdagavond werden gevonden in een huis aan de Dasseburcht in Etten-Leur is de politie op zoek naar een man. De politie heeft zijn foto verspreid. Het gaat om de vader van het gezin dat in dit huis woonde.

Uit onderzoek blijkt dat er mogelijk sprake is van een misdrijf. Het gaat om een oma, een moeder en haar twee kinderen

De politie verdenkt de vader van het gezin van mogelijke betrokkenheid bij de dood van het viertal. “Om die reden publiceren we dan ook zijn foto om hem zo snel mogelijk te vinden.”