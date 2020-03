Geen lockdown: Hebben de Zweden alles onder controle of gokken ze met mensenlevens?

Terwijl vrijwel elk Europees land in lockdown is, zijn in Zweden de scholen, restaurants, cafés, skipistes, kappers en sportclubs gewoon open, zelfs weken nadat de andere Scandinavische landen hun deuren sloten. De Zweden vertrouwen op hun overheid en die laat zich leiden door één viroloog. Daarover schrijft The Guardian.

Gezond verstand

Alleen evenementen met meer dan 50 mensen zijn sinds vrijdag verboden in het land, maar als ouders symptomen hebben, mogen hun kinderen nog gewoon naar school. Pas de afgelopen dagen begon het dodental in Zweden sterk toe te nemen. Er zijn officieel 92 mensen overleden aan het coronavirus en er liggen er 209 op de intensive care.

Vrijdag kondigde premier Stefan Löfven strengere maatregelen aan en hij waarschuwde dat de komende maanden zwaar zouden worden, maar een lockdown komt er niet. “We moeten allemaal, als individu, onze verantwoordelijkheid nemen. We kunnen niet alles verbieden. Het is ook een kwestie van je gezond verstand gebruiken,” zei hij.

Dat gezonde verstand komt neer op een bijzonder groot vertrouwen in wetenschappelijke instituties en de overheid dus als zij zeggen dat je gewoon naar de horeca kunt gaan, dan doen de Zweden dat.

Weinig maatregelen

Die overheid baseert het beleid ondertussen op de inzichten van de Zweedse Jaap van Dissel, staatsepidemioloog Anders Tegnell geheten. Hij is de baas van de Public Health Agency en houdt er in deze crisis een wat alternatieve opvatting op na. “Zolang de Zweedse epidemie zich op dit niveau ontwikkelt, zie ik geen grote reden om maatregelen te nemen die je maar korte tijd kunt volhouden,” zei hij tegen The Observer.

Tegnell denkt niet dat je dan straks te laat bent. “Ik zou niet erg verrast zijn als dit voor iedereen op dezelfde manier eindigt, ongeacht wat we doen,” zegt hij. “Ik ben er niet zo zeker van dat maatregelen veel effect hebben op de verspreiding, maar we zullen zien.”

Kritiek

Er is kritiek op zijn aanpak. Meer dan 2.000 Zweedse wetenschappers publiceerden woensdag een brief waarin ze de positie van de gezondheidsorganisatie ter discussie stellen. De week ervoor al uitten belangrijke epidemiologen hun kritiek op het instituut, zo bleek uit uitgelekte e-mails.

Toch blijft de Zweedse overheid bij haar standpunt. Het is te hopen dat ze in Zweden genoeg ziekenhuisbedden hebben.