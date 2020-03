Duitsland: nog duizenden beademingsplekken vrij

In Duitsland zijn nog duizenden beademingsplaatsen voor coronapatiënten vrij. In Duitse ziekenhuizen worden ongeveer 7000 mensen behandeld die ziek zijn door het coronavirus. Zo'n 1500 van hen krijgen intensieve zorg, de meesten (1100) liggen aan een beademingsapparaat. Volgens de organisatie van ziekenhuizen zijn er inmiddels 30.000 beademingsplaatsen, melden Duitse media. In Nederland dreigen de plekken op de intensive care schaars te worden. Twee patiënten van het Isala-ziekenhuis in Zwolle zijn al overgeplaatst naar een ziekenhuis in het Duitse Münster.