‘Bij meer dan 1900 coronapatiënten op ic daalt kwaliteit zorg’

Als er in de nabije toekomst meer dan 1900 coronapatiënten in Nederland tegelijk een bed op de intensive care nodig hebben, is een daling van de kwaliteit van zorg onvermijdelijk. Dat legde Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Intensive Care, woensdag uit in de Tweede Kamer.

Momenteel wordt alles op alles gezet om de ic-capaciteit in Nederland uit te breiden naar 2400 bedden, waarvan er dan zo'n 500 zouden zijn voor patiënten zonder het coronavirus. Op de vraag 'wat als dat niet lukt?', wilde Gommers niet ingaan. "Ik vind dat niet kunnen, we zijn die 2400 aan de bevolking verplicht."

Ook in de huidige situatie heeft de druk op de ic's al gevolgen, aldus Gommers. Waar een ic-verpleegkundige normaal voor twee patiënten zorgt, is dat nu drie of soms zelfs vier. "Als je voor vier mensen zorgt, ben je niet meer helemaal 'in control'. Dan kan je fouten maken." Door de hoge druk zijn nu al "essentiële fouten" mogelijk, waardoor patiënten komen te overlijden.

Maar als er meer dan 2400 bedden nodig zijn kom je echt in een "crisissituatie", aldus Gommers, met onvoldoende personeel en middelen om voor alle patiënten te zorgen. "Dan heb je Italiaanse toestanden." Het overgaan op zo'n crisissituatie is ook een politiek besluit, dat door de verantwoordelijke minister moet worden genomen.