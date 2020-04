Tientallen extra koeltrucks nodig voor coronadoden New York

Voor het tijdelijk opslaan van coronadoden zijn in New York tientallen koeltrucks extra nodig. Bij de strijdkrachten zijn 85 koelvrachtwagens besteld die er midden april moeten zijn, meldt een plaatselijk verslaggever op Twitter. De metropool zag zich al gedwongen koeltrucks in te zetten omdat de mortuaria vol zijn. New York geldt als de grootste brandhaard van het coronavirus in de Verenigde Staten met ruim 50.000 besmettingen en zeker 1560 doden.