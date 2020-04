De EU-ministers van Financiën zijn het eens geworden over een steunpakket van 540 miljoen euro om de economische klappen van de coronacrisis in de EU te beperken. Dat is bekendgemaakt na afloop van een videoconferentie. Het pakket kwam volgens EU-bronnen tot stand na stevige onderhandelingen tussen de hoofdrolspelers Italië, Nederland, Spanje, Frankrijk en Duitsland. Het akkoord wordt ter goedkeuring aan de EU-leiders voorgelegd.