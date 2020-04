Huiveringwekkende dronebeelden van massagraven in New York

Iedere 9 minuten sterft er in New York iemand aan het coronavirus. De mortuaria in de stad kunnen dat niet aan. Daarom zijn er massagraven op Hart Island bij stadsdeel The Bronx waar de coronadoden worden begraven. Dronebeelden bieden een huiveringwekkend inkijkje.

Op Hart Island worden al jaren doden begraven voor wie niemand zich meldt. In de jaren 80 werden er ook slachtoffers van de aidsepidemie begraven. Normaal gesproken vinden 25 overledenen per week er hun laatste rustplaats, maar in coronatijd gaat het om meer dan 20 doden per dag, gisteren zelfs meer dan 40.