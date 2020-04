Efteling ontroert met dronevlucht: dromerige beelden van een leeg pretpark

De bloemen bloeien, de attracties blinken in de zon, maar Lange Jan kijkt verbaasd om zich heen: er is niemand om van al het moois te genieten. De Efteling blijft dit paasweekeinde gesloten. Om liefhebbers tegemoet te komen heeft het sprookjespark een ‘dronevlucht’ gemaakt.

“Traditioneel gezien verwelkomen we tijdens Pasen veel bezoekers, maar dit jaar gaat dat helaas niet. Het is heel bijzonder om nu door een lege Efteling te lopen. De betoverend mooie plek die het park nu is met alle bloeiende bloemen en planten, willen we niet voor onszelf houden”, vertelt Algemeen Directeur Fons Jurgens.

De video, in zekere zin symbool voor een Nederlandse Pasen in lockdown, raakt een gevoelige snaar. Er zijn direct veel reacties op Twitter. We missen het, gewoon met veel te veel mensen naar een pretpark gaan, een festival, een concert. Tot die tijd kunnen we niet anders dan een beetje droevig naar dronebeelden kijken.

Gaaf. De #Efteling heeft een eigen drone-video op YouTube geplaatst. Sprookjesachtig, zo’n leeg park. Wanneer mogen we weer? ✨https://t.co/ROnlWEaEKa — ThemeTalk (@ThemeTalkNL) April 10, 2020