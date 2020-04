‘Strafzaken straks ook in avonden en misschien zelfs weekenden’

Strafzaken worden binnenkort mogelijk ook in de avonduren en weekenden behandeld. Dat is misschien nodig omdat vanwege de maatregelen rond het nieuwe coronavirus nu per week 5000 tot 6000 zaken blijven liggen. Dat zei Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie , vrijdag in het televisieprogramma OP1.

De zaken variëren van wat wordt gezien als wat lichtere vergrijpen als vernielingen, mishandelingen zonder zware verwondingen en winkeldiefstallen, tot grotere vergrijpen. Van der Burg pleit ervoor dat de rechtbanken weer opengaan, mits dat verantwoord is. "We moeten de zittingen bemensen, zo snel als mogelijk."

De hoogste baas van het OM hoopt dat alle zaken worden behandeld, maar harde toezeggingen kon hij niet doen. "Onze inzet is dat niemand het recht ontloopt. Maar het is allemaal niet heel makkelijk."