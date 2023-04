Waar was Jezus eigenlijk op Stille Zaterdag?

Op Goede Vrijdag stierf Jezus aan het kruis, zoals we weten. En op Paasmorgen verrees hij uit de dood. Maar waar was hij dan de zaterdag daartussen? De Huffington Post, van alle markten thuis, verdiept zich in de eeuwenlange theologie rond die vraag. Katholieken maken er graag een spannend verhaal van. Jeroen Bosch laat hem afdalen tot de hel. Andere katholieke auteurs signaleren hem op paaszaterdag in het dodenrijk.

Maar de protestante theologie kwam daar tegen in het geweer. Protestanten houden het graag bij de bijbel en de auteurs van de bijbelverhalen zaten kennelijk niet in hun maag met de vraag waar Jezus de zaterdag had doorgebracht. Een zinnetje zou je als aanwijzing kunnen opvatten. Tegen een van de misdadigers met wie Jezus werd gekruisigd zei hij: "Straks zijn we samen in het Paradijs." Wat straffe protestanten betreft was Jezus die ene dag dus in het Paradijs, om vandaar uit als verrezen Jezus weer terug te keren op aarde.

