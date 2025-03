BROEKSTERWÂLD (ANP) - Een 18-jarige man uit de Friese gemeente Tytsjerksteradiel is zondagochtend om het leven gekomen door een auto-ongeluk, meldt de politie. Het ging om de bestuurder van de auto.

De andere persoon die in de auto zat, een eveneens 18-jarige man uit dezelfde gemeente, is naar het ziekenhuis gebracht. De auto werd zondagochtend vroeg gevonden in het water aan de Tienewei bij de plaats Broeksterwâld. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.