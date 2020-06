Vermoordde deze Duitse pedofiel Maddie McCann?

Er zijn heel veel aanwijzingen dat de 43-jarige seksdelinquent Christian Brückner Maddie McCann heeft vermoord. Maar bewijzen zijn er (nog) niet.

De man was op de avond dat Maddie verdween dicht bij het appartementencomplex, waaruit de peuter verdween. Haar ouders waren uit eten. Moest kunnen, dachten ze, maar het kon dus niet.

De veertiger begon zijn criminele leven in 1992 met inbraken en diefstallen, maar verlegde zijn ‘werkveld’ naarmate hij ouder werd naar zwaardere en vooral seksuele misdrijven. Als 17-jarige werd hij in 1994 al een eerste keer veroordeeld voor kindermisbruik. Vorig jaar werd hij veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw van 72 in Praia da Luz , het dorp waar ook het gezin McCann verbleef.

In een chatroom op het darkweb zou hij over Maddie hebben opgeschept.

De Duitse profiler Mark T. Hofmann tegen Bild: “De inbraken in onder meer hotels, zijn eerdere veroordelingen voor seksueel misbruik én het feit dat hij de omgeving van Praia da Luz erg goed kende, zijn uitstekende indicatoren”, zegt Hofmann. “Maar het blijven aanwijzingen. Zonder getuigen, een lichaam of een bekentenis is er nog geen écht bewijs.”