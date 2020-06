Hoofdverdachte zaak Maddie McCann liep tegen de lamp nadat inbrekers verkrachtingsbeelden ontdekten

De Duitse Christian Brückner is de nieuwe hoofdverdachte in de verdwijningszaak van Maddie McCann. Hij zit vast voor verkrachting, doordat inbrekers per toeval videobeelden hadden gevonden in zijn Portugese woning.

Daarop is te zien hoe Brückner een oudere en een jongere vrouw heeft vastgebonden en verkracht. De man is veroordeeld voor de aanval op een 72-jarige vrouw in het Portugese Praia da Luz, achttien maanden voordat de Britse Maddie verdween.

Pas veertien jaar later liep Brückner tegen de lamp. Dat gebeurde, nadat een inbreker een videocamera stal uit het huis van Brückner in Praia da Luz. De Duitser was een vriend van hem, maar zat op dat moment vast voor de diefstal van brandstof.

Samen met een andere inbreker bekeek hij de beelden en schrok zich rot. Ze zagen hoe een oudere vrouw was geblinddoekt en vastgebonden terwijl ze werd geslagen en verkracht door een gemaskerde man, die even later zijn masker afzet.

Op een tweede video was een jongere vrouw te zien die naakt vastgebonden hing aan een balk. Ook zei gaf aan verkracht te zijn. De inbrekers herkenden de man in de video als Brückner.

Een DNA-spoor vormde uiteindelijk het definitieve bewijs waardoor de man in december veroordeeld kon worden tot zeven jaar cel.