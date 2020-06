Steeds meer conservatieve jongeren: “Het linkse gedachtegoed zie ik als een gevaar”

Normaal gesproken zijn jongeren progressiever dan hun ouders, maar bij de laatste generatie is een tegenbeweging gaande: jonge mensen worden weer conservatiever. Ze vinden aansluiting bij partijen als PVV, Forum voor Democratie, SGP en CDA, schrijft De Stentor.

Uit een negenjaarlijkse studie waarin EU-burgers wordt gevraagd naar hun kijk op gezin, werk, religie en politiek bleek eind vorig jaar dat de Nederlandse jeugd steeds conservatiever wordt. Dat ontdekte de Tilburgse sociologe Quita Muis. Jongeren werden lange tijd steeds progressiever tot de generatie die eind jaren negentig werd geboren. Die denkt over zaken als abortus, religie, familie en seksuele moraal minder tolerant dan eerdere generaties.

Counterculture

Het is te simpel om deze jongeren af te schilderen als extreemrechtse racisten. “Je bent misschien geneigd om deze jongeren nazistisch te noemen of het automatisch met de jaren 30 of 40 van de vorige eeuw te vergelijken. Dat is niet terecht”, vertelt politiek historicus Geerten Waling tegen de krant. Hij spreekt liever van een ‘counterculture’. “Deze jongeren zijn misschien meer zoals de nozems in de jaren 50, de provo’s van de jaren 60 en de punkers van de jaren 80. Maar zo zien we ze niet, omdat we een ander referentiekader hebben. Ze vormen wel degelijk een tegenbeweging, maar niet een progressieve zoals we die van vroeger kennen.”

Waling noemt het een reactie op het mainstream geworden vooruitgangsdenken. “Ze vinden de EU niet zaligmakend. Het gekke is dat wij hun ideeën niet als vernieuwend zien, maar als eng, omdat ze kritisch zijn over precies dat wat wij bevochten hebben. Volwassenen verstaan die taal niet. De opmerkingen over de VOC, de renaissance en dat vermeende nazisme van Forum voor Democratie vinden jongeren grappig. Ze denken in memes, in een online-cultuur, en een beeldtaal die door oudere mensen niet wordt begrepen.”

Gevaar

Een van die jongeren is Hendrik Wakker (22), fractievoorzitter van de PVV in Urk. “Ik zie jongeren eigenlijk alleen maar conservatiever worden. Zelfs nog conservatiever dan hun ouders,” vertelt hij aan De Stentor. “We willen het oude in ere houden. We zien de wereld om ons heen veranderen en progressiever worden. Een minder bijbelse wereld, abortus wordt normaler, de vrije seksuele moraal, de multiculturele samenleving: dat wil ik niet. Het is toch angst voor die verandering, voor het linkse gedachtegoed. Dat zie ik wel als een gevaar.”

Rillingen

Student Erwin (20), die graag anoniem blijft, was enkele jaren actief bij de jongerenvereniging van Forum voor Democratie. Hij zag wel wat in het nieuwe conservatisme, maar neemt nu afstand van de partij van Thierry Baudet. “Het is een smet op mijn naam. Dat ik eruit wil stappen, is een optelsom geweest van verschillende dingen. Ik merkte dat de partij helemaal niet democratisch is, dat er totaal geen partijkritiek geduld wordt. Ik hoorde een aantal speeches in Armageddon-stijl waar ik de rillingen van kreeg, hoorde intern opmerkingen waar ik me echt niet in kon vinden. Het was zo zwaar allemaal, dat wij de laatste der Mohikanen zouden zijn, de wereld zou vergaan. Allerlei doembeelden, maar het was weinig concreet.”

Kont tegen de krib

Waling denkt dat het reactionair-conservatisme vaak een tijdelijke lifestyle zal blijken. “Het is je kont tegen de krib gooien, omdat je toekomst onzeker is. Toch een vorm van protest en een zoektocht naar houvast. Wanneer ze zich gaan settelen, luwt het wel weer.”