Lockdowns hebben levens gered van miljoenen Europeanen

Voor wie vindt dat de lockdown overdreven was: er zijn miljoenen levens gered. Dat blijkt uit Brits onderzoek.

Zonder lockdowns zou het aantal coronadoden in Europa begin mei zijn opgelopen tot 3,1 miljoen, zo becijferden de wetenschappers. Op dat moment waren het er in werkelijkheid 135.000. De studie onderzocht de situatie in 11 Europese landen, waaronder Groot-Brittannië, Italië, Frankrijk, Spanje en Duitsland. Nederland zat er niet bij.

De onderzoekers baseren hun cijfers op het reproductiegetal R. Dat bedroeg in Groot-Brittannië bijvoorbeeld 3,8 aan het begin van de uitbraak. Begin mei was het nog 0,63. Er zijn wel enkele kanttekeningen te plaatsen bij de conclusies. Zo gaan de onderzoekers er vanuit dat mensen hun gedrag in het geheel niet zouden hebben aangepast zonder lockdown. Ook is niet meegenomen dat andere medische behandelingen zijn uitgesteld.

Toch lijkt wel duidelijk dat er heel veel levens zijn gespaard door de coronamaatregelen. Doordat de invloed van de lockdowns zo groot is geweest, adviseren de onderzoekers om nu niet overhaast te handelen. “We moeten voorzichtig te werk gaan, zodat we versoepelingen terug kunnen draaien als het aantal besmettingen te snel oploopt,” zegt wetenschapper Axel Gandy tegen The Guardian.