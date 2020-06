Halsema: ik ben ten volle verantwoordelijk

Burgemeester Femke Halsema neemt de volle verantwoordelijkheid voor alle beslissingen rond de betoging op de Dam. Ze zei dat tijdens het raadsdebat over de antiracisme-demo, vorige week maandag. "Ik ben ten volle verantwoordelijk", aldus Halsema. De politie maakte een foute inschatting van wat te verwachten is. “Het is overduidelijk dat er deze keer een grote inschattingsfout is gemaakt, waarvoor ik verantwoordelijkheid draag. We waren onvoldoende bewust hoe wijdverbreid de bereidheid tot demonstreren is, ook in Nederland"

“De gemeente had eigen communicatiemiddelen kunnen en moeten inzetten om mensen te overtuigen weg te gaan van de Dam. Dat dit niet is gebeurd: dat spijt mij en dat moet een les zijn voor de toekomst.”



Er zal door VVD,CDA, Ouderenpartij en Forum een motie van wantrouwen worden ingediend. Die zal worden verworpen. 70 procent van de Amsterdammers staat achter Halsema