Delen Peking in lockdown vanwege virusuitbraak

Elf woonwijken in het zuiden van de Chinese hoofdstad Peking zijn afgesloten vanwege een nieuwe cluster van coronavirusgevallen die verband houden met een nabijgelegen vleesmarkt. Dat hebben de autoriteiten zaterdag bekendgemaakt.

Zeven besmettingsgevallen zijn tot nu toe in verband gebracht met de Xinfadi-vleesmarkt, waarvan er zes zaterdag zijn bevestigd, aldus ambtenaren. Negen scholen en kleuterscholen in de buurt zijn gesloten.

China meldde zaterdag in totaal elf nieuwe geïnfecteerden met het longvirus. Zes daarvan zijn binnenlandse besmettingen in Peking. Reden voor zorgen bij de autoriteiten over een mogelijke heropleving van het coronavirus.

De meeste nieuwe gevallen in China van de afgelopen maanden waren buitenlandse onderdanen die werden getest toen ze naar huis terugkeerden. De binnenlandse uitbraak leek grotendeels onder controle nadat de ziekte vorig jaar voor het eerst in de stad Wuhan was opgedoken. De nieuwe besmettingsgevallen zijn voor ambtenaren in Peking reden de terugkeer van studenten naar basisscholen uit te stellen en alle sportevenementen en groepsdiners op te schorten.