‘Minder eiken hebben processierups dan vorig jaar’

In ongeveer 30 procent van de eiken in Nederland zitten processierupsen en dat is beduidend lager dan vorig jaar. Toen werd een percentage van 55 procent gemeten. Dat meldt het Kenniscentrum Eikenprocessierups zaterdag op de website Nature Today.

De kennis over het aantal bomen dat de rups heeft, komt voort uit een systematische inventarisatie van bijna tienduizend bomen in verschillende delen van Nederland die niet preventief bespoten zijn. Er blijken wel grote verschillen per regio. In sommige gemeenten is meer dan de helft van de bomen aangetast, terwijl in andere maar 10 procent van de bomen de rups heeft.

Het kenniscentrum zegt diverse meldingen te krijgen van eikenprocessierupsen die ver van een eik aan de wandel zijn en aangetroffen worden op deuren, ramen, verkeersbordjes en bankjes. Mogelijk komt dit omdat ze op zoek zijn naar een beschutte plek om in diapauze (een soort ruststand) te gaan, aldus de onderzoekers.

De haren van de eikenprocessierups veroorzaken bij mensen jeuk, bultjes en oogklachten. Vorig jaar was de overlast het grootst eind juni en begin juli. Duizenden mensen gingen toen naar de huisarts met klachten. De komende weken zullen veel mensen last krijgen, verwacht het centrum. De pittige onweersbuien en harde wind die de komende dagen zijn voorspeld, zullen ertoe leiden dat rupsen, nesten en vervellingshuidjes uit bomen zullen waaien, aldus de onderzoekers.