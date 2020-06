Het is een bijna Bijbels tafereel. Een zwarte man redt een rechts-extremist. Rechtse knokploegen probeerde een anti-racismedemonstratie in Londen te verstoren. Er vielen gewonden en de witte man op de foto dreigde ten onder te gaan. De zwarte redder tilde het slachtoffer over zijn schouder en droeg hem, begeleid door politieagenten in gevechtstenue, weg. “Zijn leven was in gevaar”, zegt redder Patrick Hutchinson tegen Channel 4.

“Hij lag al op de grond toen ik er aankwam”, vertelt Hutchinson. “Een aantal BLM-demonstranten probeerden hem te redden door een menselijk schild rond hem te vormen, maar dat lukte niet. Het leek wel een stormloop. Ik ben tussen de mensen gekropen en heb hem dan op mijn schouder getild om hem naar de politie te brengen. Zijn leven was in gevaar.”

“Ik kreeg zelf enkele klappen te verwerken toen ik hem ontzette”, gaat hij verder. “Maar daar denk je op dat moment niet aan. Je doet gewoon wat je moet doen.”