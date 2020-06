Bij een ernstig ongeval in het Nederlandse Zevenaar is gisteravond een jongeman (19) overleden. Het slachtoffer stond in een winkelwagentje dat met spanbanden achter een auto was bevestigd. Tijdens het rijden is hij vermoedelijk door een botsing met de stoep ten val gekomen.

Traumahelikopter en ambulances kwamen ter plaatse en de hulpdiensten probeerden het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

De auto is in beslag genomen en de politie doet verder onderzoek