De Autoroute du Soleil: zonder file probleemloos naar het zuiden

We hebben bijna allemaal een haat-liefde verhouding met de snelweg die dwars door Frankrijk naar het zuiden voert. Hij hoort bij mooie vakantieherinneringen, maar de files zijn in de zomer bijna altijd indrukwekkend.

Maar niet nu.

Als een speer rijd je over Luxemburg en Dijon naar de Côte d’Azur en verder, naar Spanje. De Telegraaf sprak met blije landgenoten die de tocht maakten. Er is soms wat onduidelijkheid over waar mondkapjes moeten en waar niet. Maar zelfs de wegrestaurants zijn schoon en leeg. En ook bij de tolhuisjes, doorgaans een bron van files, rijd je zo door. De Nederlandse vakantiegangers zijn lovend. „Al moet je dat misschien niet opschrijven, dan blijft het lekker rustig hier”, zegt een vrouw tegen De Telegraaf.