Trump: “Iedereen die standbeelden beschadigt, riskeert tot 10 jaar in gevangenis”

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat mensen die monumenten of standbeelden vernielen of bekladden de gevangenis ingaan. Dat zei hij op Twitter dinsdag nadat demonstranten eerder hadden geprobeerd het beeld van oud-president Andrew Jackson neer te halen.

"Ik heb de federale overheid opdracht gegeven iedereen te arresteren die een standbeeld, monument of ander bezit van de overheid beklad of kapotmaakt en tot tien jaar gevangenisstraf te geven", aldus de president. "Deze maatregel gaat nu in en geldt met terugwerkende kracht ook voor eerder aangerichte vernielingen."

Veel standbeelden van omstreden generaals en bijvoorbeeld Christoffel Columbus zijn onlangs het doelwit geworden van demonstranten tegen racisme. Trump heeft op Twitter geregeld aangegeven dat de beelden moeten blijven staan.