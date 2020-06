Dit zijn de beste steden voor fietsers

Als het om fietsen gaat, moet je in Nederland zijn. Dat blijkt opnieuw uit de meest recente Fietsstedenindex. De twee onderzochte Nederlandse steden, Utrecht en Amsterdam staan beiden in de top 5.

In totaal bestudeerden de onderzoekers van digitale verzekeraar Coya negentig steden over de hele wereld. Voor hun jaarlijkse index beoordeelden ze de steden op basis van 16 indicatoren, zoals veiligheid, infrastructuur en fietsgebruik.

Zelfs het weer is meegenomen en toch komt Utrecht op de eerste plaats. Amsterdam staat op plek vijf. De enige niet-Europese steden in de top 10 zijn Auckland in Nieuw-Zeeland en het Chinese Hangzhou. De eerste Amerikaanse stad is San Francisco op plaats 39.

Als je van fietsen houdt en op vakantie wil, zijn onderstaande steden misschien leuke bestemmingen: